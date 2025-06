VÍDEO | Mulher relata melhor sexo da vida e viraliza nas redes: “Esse gordo me fez chorar de emoção”

O relato espontâneo de Rosimária Pereira viralizou nas redes sociais após a mulher contar que teve o melhor sexo da vida com um homem gordo. No vídeo que circula no X (antigo Twitter), ela compartilha a experiência de forma direta e sem rodeios — e conquistou a simpatia de milhares de internautas.

“Eu fui ficar com um gordão que não me prometeu nada. Esse gordo me pegou de um jeito que me fez chorar de emoção.”

A fala surpreendeu pela intensidade e autenticidade, rompendo estereótipos sobre corpos e desejo. Segundo a mulher, o parceiro não criou expectativas nem fez promessas, mas entregou uma conexão profunda, marcante e prazerosa.

Nas redes, o vídeo gerou repercussão — entre elogios, reflexões e muitos comentários bem-humorados. “Gordo dá valor a tudo que come”, brincou um internauta. “Nós gordos sempre fazemos bem, pois nunca sabemos quando será o infarto”, escreveu outro.

A moça em questão é influenciadora digital e fala abertamente sobre sexualidade nas redes sociais.

Além das piadas com o relato de Rose, muitos internautas também usaram a oportunidade para criticar padrões estéticos impostos e exaltar a importância da entrega, carinho e conexão na hora do sexo.

