VÍDEO | Mulher rebola e exibe seios para viatura da Polícia Militar

Uma cena inusitada foi registrada no momento em que uma mulher, vestindo apenas roupa íntima, foi flagrada rebolando e mostrando os seios a policiais militares que passavam em uma viatura. O caso aconteceu na Avenida Miguel Alonso Gonzales, no Guarujá, litoral de São Paulo.

As imagens, captadas por um motorista de um carro que transitava pela via, mostram a mulher em um carro conversível, sem cinto de segurança, rebolando em direção aos policiais e chegando a abaixar o sutiã, exibindo os seios.

No vídeo, é possível ver que os policiais reduzem a velocidade da viatura e observam a cena, mas em nenhum momento interagem com a mulher. A Polícia Militar informou que está analisando as imagens para tomar as medidas cabíveis, mas não houve registro oficial da ocorrência.

A atitude da mulher configura o crime de ato obsceno em lugar público, com pena prevista de detenção de três meses a um ano ou multa, conforme o Art. 233 do Código Penal. Além disso, o condutor do veículo e a mulher podem ser penalizados por infração de trânsito pela falta do cinto de segurança, com multa de R$ 195,23 e perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

VÍDEO: