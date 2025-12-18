VÍDEO | Mulher para o trânsito ao flagrar marido com suposta amante

Uma confusão em plena via pública chamou a atenção de motoristas e pedestres na última segunda-feira (15), no bairro Flores, em Timon, no Maranhão. Uma mulher interrompeu o trânsito após flagrar o marido dentro de um carro acompanhado de uma suposta amante.

Segundo informações que circulam nas redes sociais, a esposa decidiu seguir o marido depois de desconfiar de uma possível traição. As suspeitas teriam surgido após ela encontrar mensagens comprometedoras no celular dele. Durante o acompanhamento, a mulher percebeu que havia outra pessoa no banco do passageiro do veículo.

Ao confirmar a situação, a esposa realizou uma manobra brusca para interceptar o carro do marido, parando o trânsito no local. Vídeos gravados por testemunhas mostram o momento em que ela desce do veículo, exige que a outra mulher saia do carro e, logo depois, parte para agressões.

As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais, gerando debates sobre traição, exposição pública e violência. Até o momento, não há informações oficiais sobre registro de ocorrência policial ou se os envolvidos foram conduzidos a uma delegacia.

O caso segue repercutindo na internet, principalmente pela forma como a situação foi resolvida, em plena rua e diante de diversas testemunhas.

