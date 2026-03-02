Connect with us

Nacional

VÍDEO | Mulher leva três tiros durante o velório da própria mãe; imagens fortes

Published

38 minutos ago

on

Homem atira à queima-roupa contra mulher que participava do velório da mãe em rua de Baependi — Foto: Reprodução / Redes Sociais

As imagens mostram o cortejo passando em frente a uma igreja quando a moto avança em direção às pessoas e para ao lado da jovem. O passageiro desce a arma e atira à queima-roupa. Amanda cai no asfalto, enquanto os presentes se dispersam assustados. Em seguida, os suspeitos fogem.

Um vídeo registrou o momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximam e um deles dispara contra uma mulher de 27 anos durante o velório da própria mãe, na tarde de sexta-feira (27), no centro de Baependi (MG). A vítima, Amanda Arantes, foi atingida por três tiros e segue internada. Uma pessoa foi presa e outros suspeitos continuam sendo procurados.

As imagens mostram o cortejo passando em frente a uma igreja quando a moto avança em direção às pessoas e para ao lado da jovem. O passageiro desce a arma e atira à queima-roupa. Amanda cai no asfalto, enquanto os presentes se dispersam assustados. Em seguida, os suspeitos fogem.

No sábado (28), a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento. Após receber informações de que a moto usada no crime estava na zona rural, os militares localizaram o veículo escondido em uma área de mata, junto com dois capacetes e um casaco preto. Segundo a corporação, os itens têm as mesmas características descritas por testemunhas e vistas nas câmeras. O suspeito apresentou versões contraditórias e foi encaminhado à delegacia de São Lourenço, onde teve a prisão ratificada.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e ocorreu em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Montserrat. A vítima foi levada ao Hospital Cônego Monte Raso e, devido à gravidade, transferida para o Hospital Regional em Varginha. Seu estado de saúde é estável.

VÍDEO:

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos  WhatsApp e Telegram!
Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp

Comente Abaixo
Related Topics:
Entretenimento42 segundos ago

Gabriel Cardoso se declara para Gracyanne Barbosa nas redes sociais: ‘Que siga leve’
Regional27 minutos ago

Bebê morre afogado em represa no quintal de casa no Noroeste do ES

Caso ocorreu na manhã de domingo (1º), na região do Poção Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu...
Estadual31 minutos ago

Copa Sesport tem início com jogos de ida do playoff preliminar masculino

A bola rolou no fim de semana para o início do playoff preliminar masculino da Copa Sesport. As partidas de...
Estadual31 minutos ago

Linhas do bairro São Cristóvão ganham novas opções de integração temporal

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) disponibilizou novas opções de integração temporal para os...
Estadual31 minutos ago

Seger realiza primeiro leilão de 2026 e arrecada mais de R$ 765 mil com venda de bens inservíveis

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) realizou, no último sábado (28), o primeiro leilão de bens móveis inservíveis...
Estadual31 minutos ago

Coletivo Guaçuí Em Cena apresenta ‘Presa fácil’ em Vitória

O Coletivo Teatral Guaçuí Em Cena apresenta o seu mais novo espetáculo neste sábado (07), às 19h30, com entrada franca,...
Estadual31 minutos ago

Edital inédito: Fapes abre chamada pública de apoio a espaços científico-culturais no Espírito Santo

Popularizar a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) é um dos objetivos principais da nova ação do Governo do Estado com...
Versão Impressa2 dias ago

FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus11 horas ago

Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus

Evento gratuito será realizado nos dias 4 e 5 de março, no Cepe São Mateus, com rodada de negócios, palestras...
São Mateus1 dia ago

Homem morre após ser atropelado em São Mateus; polícia investiga morte

Um homem de 28 anos, identificado como Jhemison Borges de Jesus, morreu após ser atropelado na noite deste sábado (28),...
São Mateus2 dias ago

Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus

Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (28), no bairro Vila Nova, em São...

Regional

Regional7 horas ago

Operação apreende R$ 325 mil em bebidas sem nota fiscal no Norte do ES

Uma operação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, apreendeu bebidas alcoólicas armazenadas sem nota fiscal em...
Regional8 horas ago

Motociclista morre em acidente entre carro e moto no Norte do ES

Colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (2), em rodovia na zona rural de Jaguaré Um homem de 32 anos, identificado...
Regional4 dias ago

Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...

Estadual

Estadual3 horas ago

Ministério Público do ES vai lançar edital de concurso para 40 funções

MPES terá concurso depois de 13 anos; certame já tem banca definida e contará com vagas para cargos de níveis...
Estadual5 horas ago

Série infantil capixaba estreia na TVE

Deixem a criançada na frente das telas — pelo menos na da TVE! A emissora estreia nesta segunda-feira (02) a...
Estadual5 horas ago

Casagrande confirma saída do governo para disputar vaga no Senado

Governador anunciou nesta segunda-feira (2) que deixará o cargo até 4 de abril para concorrer às eleições O governador do...

Nacional

Nacional38 minutos ago

VÍDEO | Mulher leva três tiros durante o velório da própria mãe; imagens fortes

As imagens mostram o cortejo passando em frente a uma igreja quando a moto avança em direção às pessoas e...
Nacional2 horas ago

VÍDEO | Influenciadora é hostilizada em posto por causa da roupa e caso gera debate

Mulher usou discurso da “família tradicional brasileira” para ofender durante abastecimento A influenciadora Bella Mantovani foi alvo de insultos enquanto...
Nacional3 horas ago

Mulher é baleada durante discussão causada supostamente por ciúmes

Uma mulher precisou ser hospitalizada após ser atingida por tiros durante uma discussão supostamente motivada por ciúmes, na última quinta-feira (26),...

Policial

Policial2 horas ago

Foragido é capturado em operação no Parque Nacional do Caparaó

Na tarde do último sábado (28), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP)...
Policial2 horas ago

Denarc prende mulher em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Cariacica

Na tarde do último sábado (28), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Narcóticos...
Policial2 horas ago

PCES prende foragido por roubo com mandado expedido pela Justiça do Rio de Janeiro

Na última sexta-feira (27), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento3 horas ago

Lauana Prado se declara em domingo romântico com Tati Dias: ‘Me faz ninar’
Entretenimento5 horas ago

Nattan se surpreende com crescimento da filha aos dois meses: ‘Tá muito grande’

O cantor Nattan, de 27 anos, surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (2), ao comentar o rápido crescimento da filha, Zuza,...
Entretenimento7 horas ago

Giovanna Ewbank se despede de fevereiro com fotos ao lado dos filhos: ‘Tchau’

“Adeus, fevereiro; olá, março!” Foi assim que Giovanna Ewbank, de 39 anos, marcou a virada do mês nas redes sociais....

POLÍTICA

Política1 hora ago

Deputados refletem sobre ações e desafios pós-desastre climático

Situações já comuns e as ações necessárias após intensas chuvas como as registradas nos municípios de Juiz de Fora e...
Política2 horas ago

Governo poderá contratar até R$ 1,4 bi do Fundo Clima

Os deputados estaduais aprovaram nesta segunda-feira (2) o Projeto de Lei (PL) 10/2026, que autoriza o Poder Executivo a contratar...
Política5 horas ago

Produtores de Conceição do Castelo recebem 3 mil mudas de cacau

Onze produtores rurais de Conceição do Castelo receberam quase 3 mil mudas de cacau na manhã desta segunda-feira (2). A...

Esportes

Esportes19 horas ago

Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal

Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...
Esportes19 horas ago

Fluminense avança à final do Carioca após empate com Vasco no Maracanã

O Fluminense garantiu sua vaga na final do Campeonato Carioca após empatar em 1 a 1 com o Vasco da...
Esportes19 horas ago

Palmeiras vence São Paulo e avança para sétima final consecutiva do Paulistão

O Palmeiras garantiu sua presença na final do Campeonato Paulista pelo sétimo ano seguido ao derrotar o São Paulo por...

Mais Lidas da Semana