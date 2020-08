Surpresas em casamento acontecem e nem sempre elas são boas. Esse é o caso do casamento que foi parar no TikTok e já está mais de 1,5 milhões de visualizações. No viral, é possível ouvir uma mulher invadindo a cerimônia e gritando com o noivo enquanto dizia que está grávida dele.

Tudo acontecia normalmente e um convidado filmava o altar. De repente, a voz do pastor é interrompida por uma mulher gritando. “É sério, Anthony? Anthony! Você está agindo como se não me conhecesse… Eu estou com o seu bebê aqui”, dizia revoltada. O pastor tentou continuar o casamento como se nada estivesse acontecendo e os noivos nem olharam para trás. Já os convidados estavam quase quebrando o pescoço, alguns até com a boca aberta.

“Anthony eu sei que você me ouve!”, ela continuou gritando. Porém, uma pessoa não conseguiu manter a calma: a filha da noiva, que era uma das madrinhas. No vídeo, é possível vê-la tentando confrontar a invasora e o pastor colocando a mãe na frente, mas nada foi capaz de impedi-la. “É melhor você sair do casamento da minha mãe! O que tem de errado com você?”, ela sai gritando e correndo enquanto arremessa um buquê. Uma das madrinhas tenta segurá-la, mas é arrastada e até o véu da noiva levado junto na confusão. Pelo menos não dá para dizer que foi uma festa chata, não é mesmo?