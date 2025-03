VÍDEO | Mulher incendeia apartamento em bairro nobre após encontrar ex com outra no imóvel

Uma mulher foi presa na tarde deste sábado (15) após colocar fogo em um apartamento na Rua Leopoldo Miguez, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, a ação teria ocorrido após a suspeita invadir o imóvel e ter uma discussão com o ex-namorado e outra mulher no local.

Após provocar o incêndio, ela foi presa em flagrante e levada para a 12ª DP (Copacabana). Em nota, a PM confirmou a ocorrência que foi atendida por policiais militares do 19° BPM (Copacabana).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e debelou as chamas que atingiram um quarto do terceiro andar do edifício. Ninguém ficou ferido.

VÍDEO:

