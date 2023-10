Vídeo | Mulher furta loja, admite e comete racismo contra segurança: ‘Macaco’

Uma mulher identificada como Luciana Alves da Colina foi presa em flagrante por injúria racial neste sábado, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Agentes do programa Segurança Presente foram alertados sobre um furto ocorrido em uma loja da região, quando descobriram que a suspeita e o segurança do estabelecimento estavam em um bar, na Avenida Visconde de Rio Branco.

“Na presença dos policiais, a acusada confessou o furto e proferiu insultos raciais direcionados ao segurança da loja, chamando-o de ‘macaco'”, descreve a nota do Segurança Presente. Ela foi presa e encaminhada para a 76ª DP (Niterói).

Nos vídeos, que circulam nas redes sociais, a mulher usa óculos escuros e chega a dizer que o segurança “vai voltar para a senzala”, afirmando que ele “fecha com os brancos”. Em dois minutos de vídeos, ela repete as ofensas, apesar de a vítima ter alertado que o “crime de racismo é inafiançável”. Veja vídeo:

🚨BRASIL: Mulher é filmada cometendo atos racistas e falando coisas absurdas para um segurança de uma loja em Niterói, no RJ: “É macaco, vai voltar pra senzala, toda vez que eu sou constrangida é por um crioulo.” pic.twitter.com/7oHqANZHE5 — CHOQUEI (@choquei) October 21, 2023

Ela, por outro lado, disse que podiam continuam filmando as ofensas e, ainda, chamou o autor do vídeo de “viado”.

Os agentes do Segurança Presente ainda foram alvo de “palavras ofensivas” quando informaram que ela seria presa em flagrante. A suspeita foi detida pelos crimes de injúria racial, furto e desacato. Segundo o Segurança Presente, ela ainda acumula antecedentes criminais por lesão corporal, furto e desacato.