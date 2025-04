VÍDEO | Mulher flagra trisal fazendo sexo em praça pública

Moradores aparecem em imagens pedindo por respeito: “As crianças tudo passando por aqui”

Moradores do bairro de Itapuã, em Salvador (BA), ficaram revoltados após presenciar um trisal — grupo formado por três pessoas fazendo sexo em plena via pública, nas proximidades de uma praça frequentada por famílias e crianças.

A cena foi registrada por uma moradora que passava pelo local acompanhada da filha. Indignada, ela protestou contra a atitude do trio. “Baixaria na Praça de Itapuã. As crianças tudo passando aqui. Cadê o respeito?”, questionou, enquanto filmava a situação. No vídeo, outras pessoas também demonstram insatisfação: “Tá todo errado esse bagulho aí”, comentou um homem que também presenciou o ocorrido.

O trio estava encostado em um carro estacionado na rua, com as roupas abaixadas, e deixou o local logo após as reclamações. A situação causou indignação especialmente por ocorrer em um espaço público e em plena luz do dia, com grande circulação de pessoas.

Veja também:

Vaza vídeo íntimo da atriz ex-Globo, Laura Keller com namorado; veja

Viralizou | Vídeo íntimo de pastor e obreiro vaza e agita comunidade Cristã

Vaza vídeo íntimo da MC Pipokinha e web reage: ‘Dá para ser atriz porno’

Apesar da repercussão, a Polícia Militar informou que não foi acionada para atender à ocorrência. Já a Polícia Civil declarou que, até o momento, não há registro formal sobre o caso.

A prática de atos libidinosos em locais públicos pode configurar crime de atentado violento ao pudor, conforme previsto na legislação penal brasileira. A exibição de genitálias, simulação explícita de atos sexuais ou carícias em ambientes públicos estão entre os exemplos que podem ser enquadrados nessa infração, quando geram constrangimento a terceiros.

O caso reacendeu debates nas redes sociais sobre o limite entre liberdade individual e respeito aos espaços coletivos, principalmente quando há presença de crianças e famílias.

VÍDEO: