Vídeo | Mulher flagra o maridão jantando com loirinha turbinada e morena fogosa

Uma mulher flagrou o marido em um restaurante na cidade de Marília, no interior de São Paulo, onde flagrou o maridão jantando com duas mulheres e agrediu ele com diversas tapas e socos em sua cabeça.

A mulher chegou no local acompanhada de um homem e filmando pelo celular, começou a filmar e gritava para que todos pudessem ouvir em alto e bom som sobre a traição. “Nossa galera, que bonito meu marido! Meu marido com duas biscates!”, gritava a traída.

Do nada ela dá um tapa no rosto do homem que fica quieto e não faz nada, apanhando caladinho. “Um filhinho de três anos com febre em casa”, completou.

A mulher vai embora enquanto seu “presente de Deus” continua sentado no restaurante com as mulheres.

Outra que pessoa filmava toda a cena do lado de fora do restaurante postou o vídeo nas redes sociais que viralizou nesta sexta-feira (10).

Vídeo: