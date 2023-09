Vídeo | Mulher finge estar dormindo e grava importunação sexual em ônibus

A mulher estava a caminho do trabalho quando percebeu que um homem se masturbava ao lado dela. O caso ocorreu no Rio de Janeiro

Uma mulher, de 24 anos, foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (25/9). A jovem estava a caminho do trabalho quando percebeu que o homem se masturbava ao lado dela. Ela gravou o crime e o suspeito, de 51 anos, foi preso em flagrante.

A vítima contou que entrou no ônibus da linha 2334, com destino a Campo Grande, e o agressor, identificado como Jerson Luiz da Silva Sodré, sentou ao seu lado. Ela relata ter estranhado a ação, já que havia diversos outros lugares vagos no veículo. Num primeiro momento, Jerson sentou ao lado de outra mulher e depois se direcionou ao banco do lado da vítima.

Jerson então encostou a perna na mulher e começou a mexer o pênis por cima da bermuda. Assustada, ela enviou mensagem para o marido, fingiu estar dormindo e começou a registrar o crime.

“Pra mim foi muito difícil a situação. Me senti com muito medo. Eu tremia muito, só que eu não deixei transparecer isso pra ele. Eu sabia que, se eu não gravasse, seria a minha palavra contra a dele. Fingi que estava dormindo”, disse a vítima em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

“Eu nunca me imaginei estar passando por isso, porque a gente vê na televisão, mas a gente acha que com a gente não vai acontecer. Mas, por incrível que pareça, aconteceu comigo e não desejo pra ninguém”, desabafou.

Vídeo:

Motorista foi comunicado

A vítima comunicou o motorista Antônio Marcos Pereira, da Viação Jabour, sobre o ocorrido. Em seguida, o condutor avisou policiais militares e pediu ajuda.

De acordo com a vítima, o homem tentou fugir mas foi impedido por outros passageiros.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) como importunação sexual.

