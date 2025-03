VÍDEO | Mulher esfaqueia e ateia fogo nas partes íntimas do marido após descobrir traição com sua própria irmã; imagens fortes

Um vídeo que circula nas redes sociais está chocando internautas ao mostrar uma mulher em surto ameaçando matar o marido após descobrir que ele a traía com sua própria irmã.

O caso ocorreu nessa terça-feira (18), em Boa Esperança do Sul, no interior de São Paulo, e a agressora foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. Nas imagens, gravadas pela própria mulher, é possível ver o chão da casa coberto de sangue e o marido em estado de choque, sem saber como reagir.

A mulher, visivelmente transtornada, afirma que o marido a traía com sua irmã e deixa claro que, após matá-lo, iria atrás da irmã. Em outro vídeo, ela mostra a conversa no WhatsApp entre o marido e a irmã, com mensagens íntimas e nudes, que confirmariam a traição.

mulher chegou em casa e flagrou o marido nu, trocando mensagens com a irmã dela. Revoltada, pegou um frasco de acetona e despejou sobre as partes íntimas do homem, ateando fogo em seguida. Ainda insatisfeita, ela pegou um facão e desferiu diversos golpes contra o marido, que ficou gravemente ferido.

Vizinhos ouviram os gritos e acionaram a polícia. O homem foi socorrido com queimaduras e ferimentos causados pelo facão, enquanto a mulher foi levada para a delegacia de Araraquara, onde permanece detida. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Boa Esperança do Sul.

O vídeo, que tem sido compartilhado com alertas de sensibilidade, serve como um triste exemplo das consequências devastadoras de traições e conflitos familiares. Enquanto o marido se recupera dos ferimentos, a mulher aguarda as próximas etapas do processo legal.

VÍDEOS: