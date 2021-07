VÍDEO: mulher é presa ao tentar viajar com cocaína nas partes íntimas

Reprodução – Agentes da Polícia Federal encontraram 1 kg de cocaína escondidos no sutiã de uma mulher que viajaria para a Tanzânia

Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Federal na noite de sábado (24), no Aeroporto do Galeão, ao tentar embarcar com 3,5 kg de cocaína. Eles estavam prestes a voar para Guarulhos (SP), e tinham diferentes destinos finais: ele viajaria para as Ilhas Maldivas, na Ásia. Ela, para a Tanzânia, na África.

Mulher é presa no Aeroporto do Galeão ao tentar embarcar com cocaína no sutiã. Agentes da Polícia Federal encontraram 1 kg com ela, e outros 2,5 kg com o companheiro, que levava a droga na bagagem. #ODia 📷 Divulgação pic.twitter.com/1Gct39r98D — Jornal O Dia (@jornalodia) July 25, 2021

Agentes da Polícia Federal encontraram 2,5 kg de cocaína na bagagem de mão do homem. A droga estava escondida em compartimentos internos da mala. Com a mulher, a PF encontrou 1 kg, dividido em duas partes e escondidos no bojo do sutiã e nas partes íntimas.

O homem de 25 anos e a mulher de 24 foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá. Eles vão responder por crime de tráfico internacional de drogas. As penas podem chegar a 15 anos de prisão.