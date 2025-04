VÍDEO | Mulher é filmada matando ex-namorado a facadas: ‘hoje acabo com a vida dele’

A irmã da mulher gravou a situação

Tais Matias Teixeira, de 26 anos, obteve liberdade provisória concedida pela 1ª Vara Criminal de Londrina, após passar cinco meses em prisão preventiva. A jovem foi filmada esfaqueando e matando o ex-namorado, Lucas Vinícius Lourenço Vieira, de 25 anos, em setembro de 2024.

A decisão foi confirmada nesta segunda-feira (31) pela defesa de Tais, que está em liberdade desde 21 de março. De acordo com a advogada Aline Capocci, a liberação foi baseada no entendimento de que Tais não representa risco à ordem pública ou ao andamento do processo.

O crime ocorreu na noite de 29 de setembro de 2024, um domingo. A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) foi acionada por volta das 22h para atender a uma ocorrência em uma residência onde Tais e Lucas estavam. Ao chegarem, os policiais encontraram Lucas caído no quintal, com um ferimento fatal no peito. Ele morreu ainda no local.

A Polícia Civil teve acesso a um vídeo gravado pela irmã de Tais, no qual o casal aparece discutindo. Durante o desentendimento, Lucas teria pego o celular de Tais e jogado no chão. Conforme o inquérito policial, ele se posicionou para desferir um soco contra a ex-namorada, momento em que ela o esfaqueou.

Tais foi presa em flagrante e encaminhada à Cadeia Feminina de Londrina, posteriormente sendo transferida para a Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina. Agora, aguarda julgamento em liberdade, com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

A defesa de Tais informou que pretende recorrer da decisão que a leva ao tribunal do júri. Ainda não há uma data definida para o julgamento.

VÍDEO: