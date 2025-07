VÍDEO | Mulher é brutalmente esfaqueada por homem em via pública

Vítima foi atacada em frente ao Lojão Paraibano e socorrida pelo SAMU; polícia investiga tentativa de feminicídio

Uma mulher foi brutalmente esfaqueada por um homem ainda não identificado, na madrugada deste sábado (12), em plena via pública, na cidade de Codó, no Maranhão. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. As informações são do Meio News.

Conforme informações iniciais, a vítima foi surpreendida pelo agressor em uma motocicleta, com quem teria tido um desentendimento momentos antes. O suspeito desceu do veículo, sacou uma faca e desferiu diversos golpes contra a mulher, atingindo principalmente a região das pernas.

VÍDEO | Imagens fortes

Estado de saúde da vítima

Apesar da violência da agressão, a vítima foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), recebendo os primeiros atendimentos no local e sendo encaminhada ao Hospital Geral Municipal (HGM). Segundo os profissionais de saúde, ela sofreu múltiplas perfurações, mas não corre risco de morte. A mulher permanece internada sob observação.

O que diz a polícia?

O caso foi classificado pela polícia como tentativa de feminicídio. Após o ataque, o suspeito fugiu do local e está sendo procurado pelas autoridades. Quem tiver informações sobre o paradeiro do agressor deve entrar em contato com a polícia.