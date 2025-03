VÍDEO | Mulher é atacada por multidão após matar o próprio pai a facadas

Uma mulher foi brutalmente atacada por uma multidão após ser acusada de esfaquear o próprio pai até a morte. O caso, que ocorreu após o retorno da mulher da Europa, foi registrado em um vídeo viral tem causado grande repercussão nas redes sociais.

No vídeo, a mulher é vista tentando embarcar em uma motocicleta quando é cercada por um grupo de populares furiosos e impedida. Em meio ao caos, ela é arrastada para o chão, suas roupas são rasgadas e suas calças são puxadas até os joelhos. Embora alguns membros da multidão tenham tentado agredir ainda mais a mulher, outros tentaram protegê-la, ajudando-a a se levantar e a recuperar suas roupas.

O caso dividiu as redes sociais com metade dos usuários discordando da tentativa de linchamento, nudez e humilhação pública, enquanto outros acharam que deveriam ter entregue à polícia. “A justiça com as próprias mãos só piora a situação. O devido processo é o único caminho para garantir que a verdade seja descoberta e que os responsáveis sejam punidos de forma justa”, argumentou um internauta.

As autoridades locais ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso, mas a repercussão nas redes sociais tem aumentado a pressão para que uma investigação seja conduzida de maneira rigorosa.

VÍDEO: