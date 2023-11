Vídeo | Mulher é arrastada para carro e sequestrada pelo ex-marido no ES

Uma jovem, de 18 anos, passou por momentos de terror na manhã desta sexta-feira (24), no bairro Rio Marinho, em Cariacica. Câmeras de segurança flagraram o momento em que seu ex-marido para o veículo em frente ao trabalho da vítima, a empurra para o banco do carona e acelera. O caso aconteceu por volta das 7h40.

De acordo com informações, a vítima foi resgatada pela polícia militar perto do terminal de Campo Grande. Antes, no entanto, o homem de 23 anos chegou a dirigir por outros municípios fazendo ameaças contra a mulher.

“Eu estava indo trabalhar. Só faltava entrar na loja. Mas ele passou com o carro e eu não reconheci. Quando olhei, ele abriu a porta e me abordou. A todo momento pedi socorro, mas ninguém fez nada. Andamos por vários lugares. Foi muito assustador”, contou a vítima.

Assim que recebeu a denúncia sobre o crime, a polícia começou a realizar a vigilância por meio da central de videomonitoramento. Até que em determinado momento o veículo usado no sequestro foi identificado próximo ao terminal de Campo Grande, em Cariacica.

Após ser resgatada, a mulher contou que o ex-marido fez diversas ameaças enquanto dirigia o veículo.

“A todo momento ele falava que ia me matar. Ele falava que era para escolher, porque iríamos ficar juntos, que eu não tinha a opção de largar ele. Que ele não ia aceitar. Pensei que iria morrer”, contou ela.

O suspeito foi preso e encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher.No último sábado (18), a vítima chegou a comparecer no Plantão Especializado da Mulher devido a outras ameaças do ex-marido. No entanto, logo após ambos prestarem depoimento, o homem foi liberado.

Vídeo:

