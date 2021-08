VÍDEO: Mulher descobre traição através de foto de comida e viraliza

Reprodução: Redes Sociais Kayla descobriu a traição por meio de foto enviada pelo companheiro

Kayla Paeth viralizou no TikTok ao divulgar a forma como descobriu a traição de do homem com quem estava saindo. Até o momento, o vídeo já conta com mais de 900 mil visualizações no aplicativo. A mulher começou a desconfiar depois que recebeu fotos suspeitas do jantar do companheiro.

Na foto que Kayla recebeu, o homem cozinhava carne picada em uma panela e espaguete na outra. “Você não está mentindo, eu não poderia comer fora outra noite consecutiva. Também não se preocupe com isso [bebê]”, diz a legenda.

No entanto, Paeth não deu atenção à comida da foto, mas sim ao painel acima do fogão onde aparece o reflexo de duas mãos com anéis, pulseiras e um Apple Watch, indicando que seriam braços de uma mulher.

Na legenda do vídeo, a mulher escreveu: “Tem que fazer melhor, cara”.

Reprodução: Redes Sociais Legenda do vídeo de Kayla no TikTok

Nos comentários, Kayla ainda revela que perguntou ao homem quem era a pessoa na foto e, segundo a mulher, ele respondeu: “Deveria ter sido você”.