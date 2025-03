VÍDEO | Mulher com transtornos mentais é morta a tiros após arranhar carro do vizinho

Familiares relataram à Polícia Civil que Rosineide era paciente do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município.

Uma mulher de 48 anos foi morta a tiros pelo vizinho na madrugada deste sábado (22), na cidade de Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por um arranhão no carro do suspeito. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima, identificada como Rosineide Maria da Conceição, foi assassinada.

Familiares relataram à Polícia Civil que Rosineide era paciente do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município.

Segundo informações do delegado Rodrigo Cavalcanti, responsável pelo caso, o vizinho, de 29 anos, foi até a casa da vítima por volta das 3h20, mas não a encontrou. “Ele saiu à procura dela e, ao encontrá-la, efetuou cerca de oito disparos com uma pistola. A vítima morreu ainda no local”, informou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, testemunhas relataram que essa não foi a primeira agressão contra Rosineide. Em uma ocasião anterior, ela teria sido atacada pelo mesmo vizinho e pela esposa dele com um pedaço de ferro.

O suspeito fugiu após o crime e segue foragido. As Polícias Civil e Militar continuam as buscas e pedem que qualquer informação que possa ajudar na localização do criminoso seja repassada anonimamente pelo Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.

VÍDEO: