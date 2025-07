VÍDEO | Mulher agride servidores públicos após ter benefício do Bolsa Família bloqueado

Outros trabalhadores tentam conter a situação, mas também são empurrados e insultados

Uma mulher atendida por programas sociais, protagonizou um episódio de agressão contra servidores da Prefeitura de Atalaia, no interior de Alagoas, durante atendimento realizado na última sexta-feira (18). O caso veio à tona nesta terça-feira (22), após a divulgação de um vídeo nas redes sociais que mostra a usuária partindo para a violência dentro da unidade de assistência social do município.

Nas imagens, a beneficiária aparece exaltada, gritando com uma servidora, apontando o dedo no rosto da funcionária e, em seguida, desferindo um tapa. Outros trabalhadores tentam conter a situação, mas também são empurrados e insultados. A confusão gerou revolta entre os presentes e exigiu a presença da Guarda Municipal, que conduziu a mulher ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).

De acordo com nota da Prefeitura, a mulher teve o benefício do Bolsa Família bloqueado por falta de atualização do Cadastro Único, mas a situação foi resolvida no momento do atendimento. Mesmo com o desbloqueio, ela se recusou a aguardar o calendário oficial de pagamento, como determina o Ministério do Desenvolvimento Social, e exigiu receber o dinheiro imediatamente.

Ao ser informada de que o saque só pode ser feito em agências bancárias e nas datas previstas, ela se descontrolou e partiu para as agressões. Após ser levada à delegacia, prestou esclarecimentos e foi liberada em seguida.

A gestão municipal repudiou o ato e reforçou que os servidores seguiram todos os protocolos técnicos e humanizados, sem qualquer conduta agressiva. A prefeitura ainda destacou que a violência contra trabalhadores públicos é inaceitável e compromete a segurança de todos os envolvidos.

