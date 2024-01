VÍDEO | Motorista que atropelou e matou motociclista no ES é preso por embriaguez

Moto em que Artur Máximo da Cruz estava foi atingida quando ele atravessava um cruzamento na Praia do Morro

O motorista que atropelou o motociclista Artur Máximo da Cruz, em Guarapari, foi preso. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 23 anos, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.

O grave acidente aconteceu na noite de terça-feira (02). A moto em que Artur estava foi atingida quando ele atravessava um cruzamento na Praia do Morro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a polícia, o jovem não tinha habilitação.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o carro seguia no sentido Avenida Veneza para Avenida Beira Mar. Já a moto trafegava na Avenida Mar do Norte, sentido Avenida Paris. No cruzamento, os dois colidiram e um carro estacionado na rua também foi atingido.

Nas imagens registradas por câmeras de segurança da região, é possível ver o momento em que o piloto da moto é atingido pelo carro azul que trafegava em alta velocidade. O impacto foi tão forte que a vítima chegou a ser arremessada.

De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe acionada para ocorrência chegou no local do acidente encontrou o condutor da moto já sem vida.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O motorista e o passageiro que estava no carro foram socorridos e levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista, segundo a polícia, disse aos militares ainda durante o atendimento dos socorristas do Samu que havia ingerido bebida alcoólica.

Os militares também relataram na ocorrência outros sinais de consumo de bebidas, como odor etílico, fala arrastada, sonolência e olhos vermelhos. No carro, segundo a polícia, havia um copo com bebida alcoólica e várias garrafas cheias e vazia no porta-malas.

Na UPA, o motorista se negou a fazer o teste do etilômetro. Os militares fizeram o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Em seguida, o motorista foi encaminhado para um hospital em Vitória para receber atendimento e, após receber alta, foi levado para a delegacia. O jovem foi autuado e encaminhado ao presídio.

