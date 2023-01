Vídeo | Motorista faz parto de grávida em ônibus: ‘Tremendo até agora’

No entanto, ao subir no ônibus, ela deitou-se no chão.

“Eu não entendi nada porque ela não aparentava estar grávida, parecia estar com muita dor e não falava nada. De repente eu vi que tudo ficou molhado e perguntei se ela estava grávida. Ela balançou a cabeça que sim, entendi o que estava acontecendo e fui ajudar a baixar a bermuda que ela usava. Só que nessa hora, o bebê já estava nascendo. Ele nasceu na minha mão. Estou tremendo até agora”, dsie em conversa com o g1.

Vídeo:

Mãe queria que motorista escolhesse nome do bebê Após o nascimento, Anderson conseguiu deixar a jovem no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, em Bangu, também na Zona Oeste, para que ela e o bebê recebessem os devidos cuidados.