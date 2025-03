VÍDEO | Motorista é preso após atropelar pessoas em frente a bar

Motorista de aplicativo não possui CNH e foi acusado de 10 tentativas de homicídio. Ele cometeu o ataque após discussão com passageiros

Um motorista de aplicativo foi preso acusado de tentar matar diversas pessoas em Comendador Soares, bairro de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na noite de sexta (21/3). Após discussão, ele jogou o veículo contra os passageiros, que tinham acabado de descer.

O motorista tentou atingir 10 pessoas que estavam na calçada e chegou a ferir duas, informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Uma câmera de segurança registrou a confusão.

Nas imagens, é possível ver os passageiros desembarcando na Rua Presidente Vargas, pouco depois das 22h30 de sexta. Na sequência, o motorista desce do carro e passa a discutir com as pessoas que estavam na calçada.

Em seguida, ele entra no veículo, faz uma manobra perigosa e quase atinge crianças que brincavam próximo ao local. Logo depois, o suspeito joga o carro contra as pessoas que estavam em frente a um bar. Algumas chegam a cair no chão com o impacto. O motorista fugiu da cena do crime.

Motorista foi localizado e preso

Policiais civis do 56ª Distrito Policial (DP), de Comendador Soares, localizaram o automóvel utilizado no crime, no bairro de Curicica, na zona oeste do Rio, no início da noite desse sábado (22/3). O homem foi preso em flagrante acusado de 10 tentativas de homicídios.

Na delegacia, os agentes constataram que o suspeito não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que fazia uso da inscrição de seu irmão mais novo para dirigir em aplicativo de transporte.