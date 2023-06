Vídeo: motorista é atacado e tem carro depredado na Cracolândia, em SP

Reprodução / redes sociais – 09.06.2023 Motorista de aplicativo tem carro destruído por dependentes químicos na Cracolândia, no Centro de São Paulo

Um motorista de aplicativo foi agredido e teve o carro destruído por dependentes químicos na região da Cracolândia, no Centro da cidade de São Paulo, na tarde dessa sexta-feira (9).

Moradores registraram toda ação em vídeo e compartilharam nas redes sociais o momento em que os usuários de drogas se aproximaram do veículo e começaram a atacá-lo, por volta das 14h, na divisa da Rua Vitória com a Rua Guaianases, em Campos Elíseos.

A ação só foi interrompida com a chegada de policiais militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta (Rocam).

O carro foi depredado e ficou com o vidro da frente estilhaçado.

🚨BRASIL: Motorista de aplicativo foi agredido e teve o seu veículo depredado na região da cracolândia, no centro de São Paulo. pic.twitter.com/G9DMjAai4Y — Tudo Acontece no Rio de Janeiro (@aconteceunorio) June 10, 2023

Nas imagens é possível ver, inclusive, que, em certo momento, os dependentes químicos chegaram até mesmo a abrir a porta do carro do motorista. Um deles consegue destruir o vidro dianteiro do veículo usando um objeto comprido.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) afirmou, em nota, que a Polícia Militar “interveio em um roubo” e que, “após retirar a vítima do local, um grupo de usuários passou a hostilizar os policiais militares, que fizeram o uso de munições químicas para dispersão”. O policiamento segue reforçado na região, segundo o comunicado.

