Vídeo | motorista de ônibus salva mulher de tentativa de estupro

Motorista e passageiros desceram do veículo ao perceberem “movimentação estranha”; mulher confirmou em depoimento que foi ameaçada por homem

Motorista e passageiros de um ônibus municipal de São Paulo conseguiram “salvar” uma mulher de 39 anos que estava sendo acompanhada por um homem com um objeto cortante na Vila das Mercês, na zona sul de São Paulo, no último dia 23. O caso foi registrado como tentativa de estupro no 26º Distrito Policial da capital, no Sacomã.

A vítima relatou à polícia que estava indo ao trabalho quando, por volta das 6h30, foi abordada pelo suspeito, na Rua Dom Vilares. Segundo seu relato, ele a obrigou a acompanhá-lo.

Nesse momento, o ônibus de prefixo 5 2103, da linha 574J/10, passava pela rua. O motorista e os passageiros percebem a movimentação suspeita e descem do veículo para ajudá-la. O homem fugiu e a vítima foi levada para dentro do ônibus.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a polícia trabalha para identificar o suspeito. Câmeras de segurança flagraram o ocorrido.

Vídeo:

