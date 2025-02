VÍDEO | Motorista cai com carro do terceiro andar de shopping

A motorista ficou ferida, mas não foram divulgados detalhes do estado de saúde dela. Mulher caiu do terceiro piso do estacionamento

Uma mulher ficou ferida após perder o controle do carro que conduzia e cair do terceiro andar do estacionamento de um shopping, em Fortaleza (CE). O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (20/2) no bairro Edson Queiros.

De acordo com o shopping, a motorista perdeu o controle do veículo, bateu em uma coluna da garagem e, na sequência, se chocou contra uma grade metálica, que fica em volta do estacionamento. O impacto rompeu a estrutura, e o carro despencou.

A motorista foi a única ferida no acidente.

Socorro

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar ao local, a motorista havia recebido atendimento da equipe do shopping.

Ela foi socorrida consciente e encaminhada para uma unidade de saúde. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

Em nota, o shopping Iguatemi Bosque informou que “está colaborando com as autoridades competentes para investigar as causas do acidente e garantir a segurança de todos os clientes e funcionários”.

