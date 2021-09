VÍDEO: “Moto assombrada” anda sozinha em estacionamento de Londrina e viraliza

Reprodução Moto “assombrada” em estacionamento

Um vídeo de uma câmera de segurança de um estacionamento em Londrina, no norte do Paraná, captou o momento em que uma moto anda sozinha até desligar. As imagens do registro feito no dia 28 de agosto viralizaram nas redes sociais.

Inicialmente, a moto aparece parada, estacionada em uma vaga. Momentos depois, ela começa a andar devagar, fazendo uma pequena volta. Com os movimentos, o sensor de luz do estacionamento se ativa, iluminando o ambiente. Em seguida, ao se aproximar de um carro, a moto, digna de filme de terro e assombração, para e cai no chão. Assista ao vídeo:

Um vídeo do circuito interno de um condomínio de Londrina, no norte do Paraná, registrou uma cena misteriosa. Uma moto estacionada parece ligar sozinha e anda por metros até bater no carro que era de um morador que já faleceu. pic.twitter.com/O6S5XV8DRt — Plantão 190 (@plantao190) September 2, 2021

Em entrevista ao portal G1, o dono da moto, Darcy Furquim, contou que deixou o veículo no estacionamento às 19h, como faz todos os dias quando chega do trabalho. Quando precisou usar a moto novamente, ele a encontrou caída no chão e, por isso, foi checar as imagens das câmeras de segurança.

O motociclista lembrou que tinha tirado a chave da ignição, mas levanta a hipótese de que talvez possa ter deixado o veículo engatado. “É uma situação que foge da normalidade, mas não é uma situação que é um fantasma, um espírito, acredito. Deve ter sido uma pane”, opinou Darcy.

Você viu?

E finalizou: “Foi algo que aconteceu, é um fato. Foi bem confuso, mas eu acho que houve um exagero. Realmente, o vídeo ficou sinistro. Cada pessoa acaba comentando alguma coisa”, disse.

Pane ou assombração, Darcy acabou tendo que arcar com o prejuízo de R$ 1,9 mil pelo dano que a moto causou no carro estacionado próximo a ela.