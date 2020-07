Vídeo mostra tornado atingindo área rural de cidade nos EUA

Um forte tornado atingiu o solo de uma área rural na cidade de Dalton, em Minnesota, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (08), e vídeo impressinante registrou o momento.

De acordo com a imprensa local, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas durante o tornado, além de diversas propriedades que foram danificadas durante o fenômeno.

O tornado que atingiu a região foi de categoria pode ter atingido velocidade de até 266 km/h segundo o serviço nacional de meteorologia.

Here’s some more drone footage from the #tornado yesterday in west central #Minnesota Video was too long for Twitter so it’s all at 2x speed. #mnwx Ashby/Dalton, MN July 8th, 2020. pic.twitter.com/YUJwrJXzhS

— Jason Bednar (@JasonBednar1) July 9, 2020