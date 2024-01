Vídeo mostra o momento da prisão de suspeito de matar enfermeira grávida no ES

Um vídeo obtido pela reportagem de A Gazeta mostra o momento em que Cleilton Santana dos Santos, de 27 anos

Vídeo mostra o momento em que Cleilton Santana dos Santos, de 27 anos, foi preso nesta quinta-feira (18), suspeito de matar a enfermeira Íris Rocha de Souza, de 30 anos, grávida de oito meses.

O advogado Rafael Almeida, que representa o suspeito, alegou que ele o cliente seguiam para Alfredo Chaves, onde Cleilton se apresentaria às autoridades. Durante o trajeto, porém, o carro em que os dois estavam foi abordado pela Polícia Civil no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Viana.

Íris estava no período final da gestação e o corpo dela foi encontrado no dia 11 de janeiro, coberto de cal, em uma estrada de chão em Alfredo Chaves. Apesar de o crime ter ocorrido no Sul do Espírito Santo, a vítima morava na Serra, na Grande Vitória.

