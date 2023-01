Vídeo mostra mulher tomando banho só de lingerie em chafariz em praça no ES

Uma mulher apenas de lingerie foi gravava enquanto se “refrescava” nas águas do chafariz da Praça Coronel Paiva Gonçalves, no centro de Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo, noite da última quinta-feira (5).

Não demorou muito para as imagens viralizarem nas redes sociais, e a mulher ficar famosa na cidade. A “sereia de Mimoso do Sul” foi o principal assunto da noite nos grupos de conversas no WhatsApp, segundo os moradores.

Sem nenhum pudor, a mulher, além de se refrescar, também sensualizou no banho, com “performance” e poses para fotos. Em outros vídeos que circulam na internet, a mulher foi flagrada deitado no teto de um veículo em uma rua da cidade.

A Polícia Militar informou à reportagem que não foi acionada e não houve registro de ocorrência do fato.

Vídeo: