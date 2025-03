Vídeo mostra momento em que bandido atira em cliente durante assalto a padaria

Um homem foi baleado durante um assalto a uma padaria localizada na rua Simão Álvares, em Pinheiros, região nobre da zona oeste da cidade de São Paulo na tarde de sexta-feira (7). A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens, é possível ver que o local estava movimentado no momento do crime. Uma câmera posicionada na entrada da padaria mostra que um homem, de camisa preta e boné preto, saca uma arma e já começa a recolher celulares de clientes que estavam colocados em cima de uma das mesas.

Enquanto isso, um segundo suspeito foi em direção ao fundo do salão e interagiu brevemente com um dos clientes, antes de abordar outro homem que estava sentado mexendo no celular. Após a abordagem, a vítima, de 55 anos, se levanta e entra em um confronto físico, com trocas de socos e chutes com o suspeito.

Em meio à confusão, o criminoso que estava na entrada do comércio foi para o meio do tumulto e disparou contra a vítima, que caiu no chão. O crime gerou pânico entre os clientes, uma mulher chegou a cair enquanto tentava deixar o local. Os funcionários também ficaram assustados e chegaram a deitar no chão durante o assalto.

