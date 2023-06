Vídeo mostra mãe e 4 filhos cantando canção de Amado Batista antes de acidente que matou os 5

Família voltava de São Paulo, do casamento do neto de uma das vítimas (a mãe) e filho de um dos homens que estava no veículo. O acidente aconteceu na zona rural de São Gonçalo do Gurguéia, 820 km ao Sul de Teresina.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a mãe e os quatro filhos mortos na BR-135 na tarde de segunda-feira (19), ouvindo música e cantando antes do acidente do qual foram vítimas. As vítimas voltavam de São Paulo quando, em uma tentativa de ultrapassagem, colidiram frontalmente com um caminhão.

Vídeo mostra família momentos antes de colisão que matou cinco no Piauí @meionorte https://t.co/Xm1gjtVGSO pic.twitter.com/rcm7MBS1Ve — Meio Norte (@meionorte) June 21, 2023

Nas imagens é possível ver Maria de Lourdes Ferreira Maciel, a mãe, sentada no bando do carona. Além dela, estavam no carro: José Nilson Ferreira Maciel, Francisco Ferreira Maciel, Eronilde Ferreira Maciel Pinto e Aldemir Ferreira Maciel.

O vídeo mostra ainda um dos filhos dela conduzindo o veículo e outro, sentado atrás do motorista. Eles ouviam a música Seresteiro Das Noites, um clássico gravado pelo cantor goiano Amado Batista.

“Está presa em meu pensamento e o tempo não vai apagar… ah já esqueci…”, diz o homem sentado atrás do motorista sobre a letra da música enquanto era filmado cantando. Mas, logo em seguida, ao iniciar o refrão, ele relembra o principal verso, que dá nome à canção.

O registro foi enviado para amigos e familiares, mas não há informação sobre onde ele foi feito, apenas que ele foi gravado na segunda-feira, algum tempo antes do acidente.