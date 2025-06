Vídeo mostra homem pelado invadindo casas e furtando vestido em varal

O homem foi preso em flagrante após invadir residências pelado e assediar moradores. Ele foi encontrado em posse de porções de cocaína

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o homem de 32 anos preso em flagrante após invadir residências pelado e assediar moradores, nesse sábado (14/6), em Joanópolis, no interior de São Paulo, invadindo as residências e furtando um vestido de um varal para se cobrir.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito entrou no quarto de um casal durante a madrugada e assediou uma mulher, de 40 anos, enquanto ela dormia. A moradora assediada relatou para a polícia que sentiu uma mão passando pela perna dela, chegando às partes íntimas.

Ao acordar, ela percebeu que não se tratava do marido. O companheiro da vítima, de 29 anos, chegou a reagir, mas foi agredido pelo suspeito que fugiu.

O suspeito ainda tentou invadir o imóvel de outra mulher, também de 40 anos, onde furtou roupas do varal para se cobrir. No vídeo das câmeras de segurança, o suspeito aparece pulando o portão de uma das casas e depois fugindo com um vestido que furtou do varal.

Mais tarde, a Polícia Militar (PM) conseguiu localizar e prender o autor do crime com apoio de familiares. O homem foi encontrado em posse de porções de cocaína e a polícia investiga se o indivíduo estava sob o efeito da droga.

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que ele foi detido por importunação sexual, ato obsceno, lesão corporal e posse de drogas. O caso foi registrado pela Delegacia de Plantão de Atibaia, onde o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

