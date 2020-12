Vídeo mostra guepardo matando cervo de forma cruel; assista

Reprodução Guepardo ataca cervo

Um vídeo publica há mais de 2 meses no canal Kruger Sightings, no Youtube, mostra o registro cruel de um ataque na selva. As imagens mostram um guepardo estrangulando um cervo com a sua mordida e já conta com mais de 2 milhões de visualizações.

O vídeo foi captado pelo guia turísitico Zandri White, de 27 anos. As imagens são fortes por retratarem a agonia do cervo que chora enquanto tenta se livrar do ataque violento do guepardo.

Veja o vídeo abaixo: