Vídeo mostra detalhes do Galaxy Z Flip, novo dobrável da Samsung; assista

arrow-options Reprodução Galaxy Z Flip tem especificações vazadas





O Galaxy Z Flip , próximo dobrável da Samsung , só será anunciado daqui a uma semana, mas graças a um site alemão já sabemos quase tudo sobre ele. Faltava só um videozinho mostrando o aparelho em funcionamento. Faltava, porque o designer Ben Geskin, especialista na criação de ” renders ” de novos aparelhos, publicou justamente este vídeo em sua conta no Twitter .

O clipe é bem curto, com apenas 19 segundos, mas mostra o bastante: começa com o aparelho dobrado, quando podemos ver a tela externa de 1,06 polegadas, usada para mostrar o relógio e notificações . Ao lado dela são visíveis as lentes para as duas câmeras . O acabamento espelhado na cor roxa dá ao aparelho um visual muito atraente.

Leia também: Galaxy Z Flip, novo dobrável da Samsung, tem todas as informações vazadas

Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020





Com o aparelho aberto, podemos observar a tela interna de 6,7 polegadas e 2.636 x 1.080 pixels, com um pequeno “furo” centralizado no topo para a câmera frontal . Infelizmente, não é possível julgar a qualidade da imagem, nem se ela é coberta pelo “vidro ultra-fino” especificado nos rumores.

O Galaxy Z Flip deve ser formalmente anunciado durante o evento da Samsung em 11 de fevereiro, junto com o Galaxy S 20 , e estará à venda no exterior a partir do dia 14 de fevereiro. O preço sugerido é de “cerca de 1.500 euros”.