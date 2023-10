Vídeo | mostra criminosos atirando contra médicos em quiosque no Rio

Três dos profissionais da saúde morreram, e a quarta vítima está internada em um hospital da região

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que quatro médicos foram baleados em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Três deles morreram, e a quarta vítima foi socorrida para um hospital da região. Os profissionais eram de São Paulo e da Bahia, e estavam na capital carioca para um congresso de saúde. Um deles era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim.

O crime ocorreu por volta da 1h desta quinta-feira (5), em frente ao Windsor Hotel, área nobre do bairro. As imagens mostram que as quatro vítimas estavam sentadas em uma mesa do quiosque quando foram atingidas por tiros. Três homens, vestidos com roupas pretas, desceram de um carro branco e atacaram o grupo. Após atirar nos quatro, os criminosos voltaram correndo ao veículo e foram embora sem roubar nada.

Nas imagens também é possível ver que outros clientes do quiosque testemunharam o ataque e saíram correndo para não serem feridos.

“A perícia foi realizada no local, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas”, disse a Polícia Civil. Uma das hipóteses apontadas na investigação é a de execução, uma vez que os criminosos chegaram atirando e não levaram nenhum objeto das vítimas.

Vídeo: