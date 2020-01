O Bloco da Favorita terminou com confusão e bombas de gás lacrimogêneo na noite deste domingo na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. Vídeos mostram a correria na abertura oficial do Carnaval de rua carioca. Segundo estimativa da Riotur, a festa reuniu 300 mil pessoas .

Assista ao vídeo!

Vídeo mostra confusão e bombas de gás lacrimogênio no fim do Bloco da Favorita. #ODia pic.twitter.com/OcfDD2PwPB — Jornal O Dia (@jornalodia) January 13, 2020

Nas redes sociais, os foliões relataram que houve brigas, além de arrastões após a apresentação do bloco. Houve tumulto e os guardas municipais jogaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Até o momento, não há informações sobre feridos.

O Bloco da Favorita contou com atrações como Preta Gil, MC Leozinho, Sandra de Sá, Toni Garrido, entre outros. O evento aconteceu apesar de contrariar a Sociedade Amigos de Copacabana. Um pedido do Ministério Público do Rio (MPRJ) contra a apresentação do Bloco da Favorita no domingo na Praia da Copacabana foi negado ontem pela Justiça.