Vídeo mostra confusão após suspeito reagir à abordagem de PMs, no ES

Um confusão entre um jovem e dois policiais militares em Guarapari, na Grande Vitória, foi registrada em vídeo na última terça-feira (4). Segundo a Polícia Militar, o homem de 18 anos estava em atitude suspeita, teria jogado um pacote no quintal de uma casa e se recusou a ser abordado pela polícia.

Ainda de acordo com a PM, o jovem começou a incitar familiares e populares para que interferissem na ação, causando uma aglomeração de pessoas, que foram contra os policiais.

Nas imagens, um policial militar aparece dando um “mata-leão” no suspeito e o outro PM tenta conter as pessoas em volta. Uma mulher está com uma faca na mão. O jovem consegue se soltar e dá uma joelhada no policial. Os policiais, então, tentam derrubá-lo.

O PM usa spray de pimenta e o suspeito dá um chute no agente. Os policiais são cercados pela população, mas conseguem conter o suspeito de novo e pedem reforço.

A população conseguiu acalmar o jovem e ele foi preso.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, assinou um termo circunstanciado por desacato à autoridade e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.