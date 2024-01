Vídeo mostra assalto a motorista de app, ameaçado com faca no pescoço

Autor do crime conseguiu fugir com o carro da vítima, mas acabou preso pela PM na região do Barreiro

Um motorista de aplicativo de 34 anos foi ameaçado com uma faca e teve o carro levado durante um assalto no bairro Milionários, região do Barreiro, em Belo Horizonte. Uma câmera de segurança instalada no veículo registrou a abordagem. O autor, um homem de 18 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) após o crime.

Nas imagens da câmera, é possível ver o momento em que o assalto é anunciado, por volta das 7h desta quinta-feira (18 de janeiro). O homem coloca uma faca no pescoço do motorista e pede a ele uma transferência bancária via PIX. A vítima argumenta que acabou de iniciar o trabalho e que não possui dinheiro.

O homem, então, avisa que vai levar o carro e pede que a vítima abandone o veículo. Em seguida, foge com o automóvel, o celular do motorista e uma quantia em dinheiro. A PM foi acionada e iniciou o bloqueio de vias próximas à região do roubo. Minutos depois, o suspeito foi localizado e preso.

Para os militares, o autor do crime disse que o roubo teria sido encomendado por um traficante do bairro Itaipu, também na região do Barreiro, local onde a corrida teve início.

