Vídeo: menino de 3 anos salva colega de afogamento

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que as duas crianças brincavam na beira de uma piscina, quando a vítima caiu na água e se afogava

Rio – O menino Arthur, de 3 anos, recebeu uma visita da Polícia Militar na quarta-feira para ser homenageado como herói. O pequeno sensibilizou os militares depois que um vídeo flagrou o momento em que ele salvou um amigo de sua idade de um afogamento. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que as duas crianças brincavam na beira de uma piscina, quando a vítima caiu na água e se afogava. Arthur conseguiu socorrer o amigo, o alçando para a superfície.

O acidente aconteceu no início do mês em Itaperuna, no Norte Fluminense, mas os policiais souberam do caso depois que as imagens viralizaram esta semana.

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 29º BPM (Itaperuna) foram até o sítio onde o Arthur vive entregá-lo uma cesta de chocolates, um certificado e o troféu “De Herói, para Herói”, do 29º BPM. “Uma lembrancinha porque você é um instrumento de Deus, um herói de verdade. O mundo precisa de heróis como você”, afirmou o sargento Silvino no momento da entrega.