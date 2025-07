VÍDEO | Menino autista de 4 anos é encontrado amarrado em banheiro de escola

A família descobriu que essa não foi a primeira vez que o menino foi amarrado dentro da escola particular

Um menino de quatro anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi encontrado amarrado pelos pulsos e pela cintura com tiras de tecido em uma cadeira na escola particular em que estudava. A criança é não verbal, ou seja, tem dificuldades significativas em se comunicar por meio da fala. A família descobriu que essa não foi a primeira vez que o menino foi amarrado. Uma professora foi presa acusada de maus-tratos.

O Conselho Tutelar foi até à escola após uma denúncia em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A equipe encontrou o menino sozinho preso a cadeira dentro de um banheiro da instituição.

Aos agentes da Guarda Municipal (GM), a professora afirmou que amarrou o aluno porque “ele estava muito agitado”. A advogada da família da criança recebeu novas denúncias com imagens do menino amarrado em uma sala também.



A professora foi encaminhada à delegacia e, durante depoimento, permaneceu em silêncio. Na terça-feira (8), o Ministério Público (MP) pediu a conversão da prisão dela para preventiva.

