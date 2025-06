VÍDEO | Menina de 5 anos cai de roda-gigante em festa de São João

A criança recebeu alta hospitalar no domingo (22). A mãe da menina, Laiane Fernandes, relatou que, apesar do susto e do impacto da queda, a pequena Heloísa Fernandes não teve fraturas.

Uma menina de apenas 5 anos caiu de uma roda-gigante durante uma festa de São João, na cidade de Ipirá (BA). A vítima estava na companhia de uma irmã e de uma amiga, quando acabou ficando presa na engrenagem. O acidente aconteceu na sexta-feira (20).

No desespero, a menina se levantou da cadeira, fazendo com que a mesma rolasse para traz. Ela perdeu o equilíbrio e caiu, se batendo na cadeira logo abaixo, e se chocou com o solo. A irmã dela também foi jogada ao chão no movimento que a cadeira fez, explicou o bombeiro Manoel Hito.

RESGATADA

A criança recebeu alta hospitalar no domingo (22). A mãe da menina, Laiane Fernandes, relatou que, apesar do susto e do impacto da queda, a pequena Heloísa Fernandes não teve fraturas. “Foi desesperador, me senti em um cenário de filme de terror. Quando a vi no chão, achei que estava sem vida, pela forma que ela caiu. Foi inexplicável, nem consigo descrever o que senti na hora”, disse a mãe das meninas.

O intuito era levar elas [as filhas] para passear, né? Quando a gente chegou no espaço, a primeira coisa que elas viram foi o parquinho e me pediram para brincar […] eu até filmei elas começando a brincar. Quando guardei o celular, ouvi todo mundo gritando.

A cadeira que elas sentaram estava torta, inclinada para frente. Aí comecei a gritar, a Heloísa já estava caindo, eu corri para tentar segurar ela, mas não consegui, disse Laiane.

VISTORIA NO BRINQUEDO

Segundo a prefeitura de Ipirá, a roda-gigante passou por vistoria técnica durante a instalação e teve os protocolos exigidos cumpridos para garantir a segurança dos frequentadores.