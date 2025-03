VÍDEO | Médico morre enquanto realizava parto em hospital

Francisco Xavier era especialista em cirurgia geral e obstetrícia

O médico Francisco Xavier do Carmo Filho, de 78 anos, faleceu no domingo (23) enquanto realizava um parto no Hospital Nair Alves de Souza (HNAS), em Paulo Afonso, no norte da Bahia. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o procedimento e, apesar dos esforços dos colegas para reanimá-lo, não resistiu.

Francisco Xavier era especialista em cirurgia geral e obstetrícia, com uma carreira de mais de 40 anos dedicados à medicina. Natural de Salvador (BA), ele formou-se na Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1972 e construiu sua trajetória profissional na cidade de Paulo Afonso. Atuou em diversas unidades de saúde da região, incluindo o Hospital Nair Alves de Souza, o Hospital de Paulo Afonso e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf).

O corpo do médico foi sepultado na segunda-feira (24) em Paulo Afonso. A Prefeitura do município decretou luto oficial de três dias em reconhecimento à sua dedicação à saúde pública e à comunidade local.

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) emitiu uma nota de pesar destacando o comprometimento do médico com a profissão e sua dedicação ininterrupta à medicina até seus últimos momentos de vida.

“É com profundo pesar que o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) recebe a notícia de falecimento do médico Francisco Xavier do Carmo Filho, aos 78 anos, no último domingo (23), em Paulo Afonso (BA). Especialista em cirurgia geral e obstetrícia, Dr. Francisco Xavier veio a óbito durante pleno exercício da medicina, tendo a sua ‘simbiose’ com a prática médica mantida até seus últimos momentos de vida.

Aos amigos, colegas e familiares do médico Francisco Xavier do Carmo Filho, o Cremeb expressa o seu pesar e a sua solidariedade.”

Francisco Xavier deixa dois filhos, que seguiram seus passos na medicina: Dr. Fabrício Xavier e Dra. Isabela Xavier.

VÍDEO: