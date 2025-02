VÍDEO | Médico agride mulher e é nocauteado com chute no saco

No começo parecia que seria mais um vídeo revoltante, com arrogância e covardia somadas. Só que tinha algo mais. Paciente colocou o doutor no chão com golpe certeiro

Um médico clínico geral que atendia numa UBS (Unidade Básica de Saúde) de Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo, agrediu uma paciente esta semana e acabou recebendo o troco de forma imediata. E fulminante. O fato ocorreu após um atraso de mais de duas horas do profissional, que, segundo as mulheres que o aguardavam, ainda teria chegado embriagado.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, um grupo de pacientes do sexo feminino, das mais variadas idades, aguarda o médico na porta da sala onde ele faz atendimento. Irritado e agressivo desde o primeiro momento por ser questionado, ele primeiro vai em direção a uma senhora e manda ela calar a boca algumas vezes, gritando e com o dedo apontado para o rosto dela.

Uma outra paciente, mais jovem, e que aguarda do outro lado do corredor, diz ao clínico geral para não gritar com a outra paciente, momento em que ele se dirige com ainda mais agressividade na direção da mulher, desferindo um tapa no seu rosto. Numa atitude rápida e instintiva, imediatamente a jovem dá um chute certeiro nos testículos do agressor.

Após a pancada, o médico sequer consegue ficar de pé e cai no chão, onde fica deitado. As mulheres, filmando com seus celulares, o cercam e seguem o advertindo por ter agredido uma delas.

A Prefeitura de Diadema informou que o médico era de uma empresa contratada e que já foi demitido do seu posto naquela UBS. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) divulgou uma nota na qual diz que o profissional será alvo de uma sindicância por conta do episódio de agressão a uma paciente.

VÍDEO: