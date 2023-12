VÍDEO | MC Pipokinha diz que famosos bateram em mulheres no cruzeiro de Neymar

A funkeira deu detalhes sobre os casos e afirmou que motivo foi recusa em fazer s*xo com eles. Além disso, ela disse que todos traíram

O cruzeiro de Neymar terminou na sexta-feira (29/12), mas o bafafá causado no interior do navio continua dando o que falar. MC Pipokinha, em tom de piada, revelou que algumas meninas apanharam durante o Ney Em Alto Mar porque se recusaram a fazer s*xo com famosos. Ela contou isso nos Stories enquanto conversava com umas amigas, que confirmaram a informação.

“Sabe que teve um monte de mulher que apanhou porque não quis d*r pros famosos? Você não sabia? Elas apanharam porque elas falaram pra você: ‘Eu não vou d*r’. E eles não são acostumados a ouvir não, né? Porque todo mundo baba o ovo deles”, começou ela.

Em seguida, a cantora resolveu zoar com a cara dos homens que tomaram essa atitude: “Só que os ovos deles são tão pequenos que não enchem minha boca pra eu babar. Aí, eu disse não também, só que eu não apanhei porque eu falei ‘se você bater em mim, vai ter que dar seu c* pra mim porque eu gosto de comer c* de quem me bate. O homem que me bate na cama, eu como o c* dele’. Aí, ele saiu correndo”, tirou sarro.

Logo depois, MC Pipokinha perguntou para as suas acompanhantes: “Não é verdade que eles bateram nas meninas porque não quiseram d*r pra eles? Eu não quis dar porque o pont* dele era pequenininho. Não foi só um, que babado”.

No fim dos Stories, ela ainda mandou um recado para as mulheres que deixaram os maridos irem sozinhos para o cruzeiro: “E lembrando: se você é casada, seu marido está no cruzeiro e você não veio, pode ter certeza que o seu chifre está garantido. Todos os casados que eu vi traíram”, disparou.

No Twitter, os internautas detonaram: “Essa mina é tão fora da bola que nem quando tá certa eu consigo concordar”, afirmou um. “Esse cruzeiro infringe pelo menos uns 150 direitos humanos”, apontou outro. “A verdade é que nesse navio aí não se salva um”, declarou um terceiro. “É capaz de isso dar um problema…”, comentou mais um.

De goteira a comida ruim: as reclamações do cruzeiro

O Ney em Alto Mar tem ganhado destaque na web, principalmente depois que o faturamento de Neymar com o cruzeiro veio à tona. Porém, a viagem que pode render em torno de R$ 20 milhões para o bolso do craque está deixando a desejar na infraestrutura.

Numa foto que circula pelas redes sociais, publicada pelo cantor Kawe, é possível ver uma goteira no meio da embarcação, deixando o teto e o tapete do local encharcados. “O navio tá vazando?”, questionou o artista.

Na última quinta-feira (28/12) mais cedo, a empresária de moda Vannini também reclamou do evento e ressaltou que a qualidade da comida, principalmente, é ruim. “Eu estou comendo pão com manteiga e café com leite. Pessoas que já fizeram cruzeiro disseram que a qualidade da comida é diferente. Neste, a reclamação é geral. Até para quem está na área VIP”, ressaltou.

A moça ainda alertou sobre a presença de crianças durantes festas que “tem de tudo”, segundo ela. “Deveria ter sido estabelecido limite de idade para a venda das cabines, tipo hotel ‘adults only’ ou, pelo menos, barrar a entrada de crianças no ambiente do navio em que rolava a festa. O problema é que não tem uma área no navio em que estejamos livres disso”, lembrou se referindo a presença de seu filho, que é menor.

Vanini ainda frisou que fazia ideia do que poderia rolar no barco, mas que foi otimista: “Sim, reconheço, fui ignorante quando me meti aqui. Eu já sabia que era roubada, mas não tinha noção do nível. Como eu disse, não sou preconceituosa e já estive em muitos lugares. Este, com certeza, me marcou pelo fato de ver as crianças serem normalizadas no meio da confusão”.

Vale lembrar que o pacote mais barato para curtir as “72 horas de ousadia e alegria com um dos maiores ídolos do futebol”, segundo o slogan da produção, custou R$ 4.700. No entanto, há variações nos valores dos pacotes e dos serviços e, além disso, as bebidas e a internet não estavam inclusos.

VÍDEO: