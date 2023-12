VÍDEO | MC Naninha flagra ficante com outra e joga a novinha da lancha

A cantora de funk MC Naninha protagonizou um momento polêmico nesta sexta-feira (29). Conhecida pelos hits “Rave delas” e “Me separei”, a MC foi vista brigando com um homem dentro de uma lancha no mar do Rio de Janeiro.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Naninha é vista discutindo com o rapaz quando o empurra e vai em direção à mulher que também estava na embarcação. Ainda não identificada, a mulher é puxada pelos cabelos até a borda da lancha pela MC e, então, é jogada no mar.

Após o vídeo ganhar destaque na internet, MC Naninha se pronunciou sobre o ocorrido explicando que o homem se tratava de um ficante. “Tudo que eu arrumo elas querem. Não era meu marido, deixando bem claro, era meu ficante. Vamos parar de fofoquinha com meu nome, se não vou me estressar”, disse no Instagram.

Vídeo: