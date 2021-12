Vídeo | Marido vai ouvir áudio da amante, deixa bluetooth ligado e esposa escuta

Voltou a viralizar nas redes sociais nesta terça-feira (30) um vídeo que registra o momento em que um homem sai do carro para ouvir os áudios que a amante enviou para ele.

No entanto, o traidor não contava que algo inusitado acontecesse. Descuidado, ele esqueceu que deixou o bluetooth do som do veículo ligado.

Assim que reproduziu as mensagens de sua ‘concubina’, a titular permanecia no banco de carona do carro e ouviu tudo.

Em espanhol, a amante perguntava se o homem estava com a esposa e o chamava de “meu amor”.

Veja:

(*Portal CM7)