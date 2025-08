VÍDEO | Marido entrega mala da esposa após flagrar traição com ‘fura olho’

Um caso de traição terminou em confusão pública e viralizou nas redes sociais. Um homem descobriu que a esposa o traía com o personal trainer da academia que ela frequentava e decidiu confrontar o casal de forma inesperada: levou uma mala com todas as roupas da mulher até o local e a entregou diante de testemunhas.

O episódio ocorreu no sudeste do Pará e foi registrado em vídeo por pessoas que estavam no local. Nas imagens, o marido aparece abordando o personal, que ficou conhecido nas redes como “fura olho”, e exige explicações enquanto expõe a traição.

Durante a discussão, que rapidamente atraiu a atenção de frequentadores da academia, o homem acusa o casal e insiste para que a esposa deixe de vez a casa. Trechos do diálogo foram legendados no vídeo que circula na internet, gerando grande repercussão e comentários sobre a atitude do marido.