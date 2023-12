VÍDEO | Marido endemoniado coloca fogo na esposa enquanto ela dorme

Uma tragédia de proporções devastadoras abalou a cidade de Hoai Nhon, na província de Binh Dinh, Vietnã, quando uma mulher de 44 anos, identificada como Nguyen Thi B., foi vítima de um ataque brutal perpetrado por seu próprio parceiro romântico. O crime, registrado por câmeras de segurança em 19 de dezembro de 2023, revela um episódio de violência extrema que chocou a comunidade local.

Nguyen Thi B. sofreu queimaduras graves após seu marido, Bui Thanh An, de 35 anos, a encharcar com gasolina e atear fogo enquanto ela descansava em uma rede no pátio de sua casa. Testemunhas relatam uma discussão acalorada entre o casal, culminando no ato violento que foi capturado pelas câmeras de segurança instaladas no local.

O crime, motivado por uma disputa de bens que supostamente ocorreria após o divórcio do casal, expõe a dimensão cruel de uma relação que já enfrentava crises. A violência teve como palco o pátio da residência, transformando um ambiente que deveria ser seguro em cenário de horror.

Nas imagens, Bui Thanh An é visto se aproximando da vítima enquanto ela dorme, despejando gasolina sobre a rede. O momento em que Nguyen Thi B. acorda, assustada, é marcado pela frieza do agressor, que ateia fogo, deixando-a envolta em chamas.

Desesperada, a vítima conseguiu remover as vestes em chamas e correu em busca de socorro até a casa de um vizinho. A rápida resposta dos residentes locais permitiu que Nguyen Thi B. fosse transferida para o Hospital Geral Regional de Bong Son, onde recebeu atendimento médico de emergência.

Com queimaduras graves nas costas, nádegas, pernas e mãos, a gravidade dos ferimentos exigiu sua transferência para o Hospital Geral Provincial de Binh Dinh, em Quy Nhon.

Enquanto a vítima luta pela recuperação, as autoridades estão empenhadas em localizar Bui Thanh An, que fugiu após o ataque cruel. A polícia provincial afirmou que, assim que capturado, ele responderá por tentativa de feminicídio, destacando a seriedade do crime.

VÍDEO FORTE: