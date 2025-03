VÍDEO | Maníaco mata ex-namorada e grava depoimento ao lado do corpo; imagens fortes

Uma tragédia abalou o bairro Jardim Belo Panorama, em Rondonópolis, na madrugada da última quinta-feira (20). Yasmin Farias Cardoso, de 27 anos, foi brutalmente assassinada a facadas pelo ex-namorado, José Cícero Feitosa da Silva, de 35 anos, que invadiu sua residência. Após o crime, o maníaco tirou a própria vida.

De acordo com a Polícia Militar, José pulou o muro da casa de Yasmin e forçou a entrada. Ao perceber a invasão, a vítima tentou se proteger trancando-se no quarto e acionou o botão do pânico pelo aplicativo “SOS Mulher MT”. Apesar do pedido de socorro, José conseguiu entrar no cômodo e assassinou a vítima a facadas.

Ela foi encontrada sem vida pela polícia ao chegar ao local. Yasmin possuía uma medida protetiva judicial contra José, que era proibido de se aproximar dela, mas isso não impediu o ataque.

O agressor tinha histórico criminal, com registros de lesão corporal, ameaça e direção sob efeito de álcool. Antes de cometer suicídio, ele gravou um vídeo confessando o assassinato e atribuindo a culpa à vítima.

O caso chocou a comunidade local e levanta questionamentos sobre a efetividade das medidas de proteção às mulheres em situações de violência doméstica. As autoridades seguem investigando o ocorrido.

VÍDEO: