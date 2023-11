Vídeo | Mãe se revolta após filho autista ser maltratado por funcionária da Riachuelo

A mãe de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) denunciou nesta sexta-feira (17) que seu filho foi vítima de preconceito por parte de uma funcionária da loja Riachuelo do Boulevard Shopping, localizada na cidade de Feira de Santana.

Na fila para o pagamento, a mulher apresentou a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com TEA, que dá direito à prioridade no atendimento. Após o serviço, uma das funcionárias se dirigiu a uma colega e disse: “Não me passe mais esses atendimentos bombas”.

Em vídeo gravado no local, e divulgado pela mãe da criança, ela desabafa e é aplaudida por outros clientes da loja. “Meu filho não é bomba, não gostei e exijo respeito, eu sou mãe e ninguém aqui está livre de ter um filho com deficiência”, diz.

Por meio de nota, a Riachuelo lamentou o ocorrido, disse que o comportamento da funcionária não está de acordo com os valores defendidos pela empresa e que uma nova “rodada extraordinária” de treinamentos e capacitação foi implantada.

Vídeo: